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Kylian Mbappe: "Real Madrid'i seyirci olarak izleyeceğim"

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Real Madrid dedikodularıyla ilgili açıklama yaptı

Kylian Mbappe

PSG'nin 20 yaşındaki golcüsü Kylian Mbappe, Real Madrid iddialarını ısrarla reddetti.

Ligue 1'de Lille'in puan kaybıyla şampiyonluğunu ilan eden PSG, sahasında Monaco'yu 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada eski takımına karşı hat-trick yapan Mbappe, maçın ardından Canal Plus'a transfer dedikodularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zinedine Zidane'nın Real Madrid'e geri dönmesinden dolayı mutlu olan genç futbolcu, takımdan ayrılmayacağını söyledi. "Buradaki projenin bir parçasıyım. Zizou'nun Real Madrid'e dönmesi çok güzel ancak onları seyirci olarak izleyeceğim."

Yaptığı hat-trick ile birlikte Ligue 1'de 30 gole ulaşan Mbappe, 1989-90 sezonunda Jean-Pierre Papin'den beri bunu yapan ilk futbocu olmayı başardı. Takımda olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Mbappe, "En son 30 gol atanın Papin olduğunu biliyordum. Çok mutluyum ama sezon daha bitmedi. Daha fazla gol atabilirim." dedi.

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