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Kylie Jenner: Yüzümün tamamı estetikli değil

Hakkında pek çok kez ortaya atılan 'estetikli güzel' söylentilerine yanıt veren Kylie Jenner, "Yüzümün tamamen estetikli olduğu iddiası tamamen bir algıdan ibaret. Böyle bir şey yok" açıklamasında bulundu

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  • Kylie Jenner: Yüzümün tamamı estetikli değil - Magazin haberleri

    'Keeping Up with The Kardashians' adlı realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kylie Jenner, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Jenner, yüzü ve vücudundaki değişim üzerine çarpıcı yorumlarda bulundu.
  • Kylie Jenner: Yüzümün tamamı estetikli değil - Magazin haberleri

    "YÜZÜMÜN TAMAMI ESTETİKLİ DEĞİL"

    27 yaşındaki Kylie Jenner, "Yüzümün tamamen estetikli olduğu iddiası tamamen bir algıdan ibaret. Böyle bir şey yok" şeklinde konuştu. Jenner, dudak dolgusu kullandığını ve yüzündeki değişimin sebebinin bu olduğunu öne sürdü.
  • Kylie Jenner: Yüzümün tamamı estetikli değil - Magazin haberleri

    "YAPTIRDIĞIM EN İYİ ŞEYDİ"

    Kylie Jenner, hep dolgun dudaklar istediğini ve dudaklarına dolgu yaptırdığını söyledi. Jenner, konuyla ilgili, "Yaptığım en iyi şeydi. Hiç pişmanlık duymuyorum ama zaten güzel olduğumu düşünürdüm" ifadelerini kullandı.
  • Kylie Jenner: Yüzümün tamamı estetikli değil - Magazin haberleri

    "HEP ODADAKİ EN ÖZGÜVENLİ KİŞİYDİM"

    Sanıldığının aksine özgüveninin çok yüksek olduğunu söyleyen Kylie Jenner, "Benim sıfır özgüvene sahip bir insan olduğumu ve görünüşümü bu yüzden değiştirdiğimi düşünüyorlar. Oysa hiç böyle bir derdim olmadı. Ben çocukluğumdan beri bulunduğum tüm ortamlarda hep en kendine güvenen kişiydim" açıklamasında bulundu.
  • Kylie Jenner: Yüzümün tamamı estetikli değil - Magazin haberleri

    Dudaklarına geçici dolgu yaptırdığını ve bu konuda özgüvensiz hissettiğini Jenner, çocuk sahibi olduktan sonra kendine artık başka türlü bakmaya başladığını belirtti.
  • Kylie Jenner: Yüzümün tamamı estetikli değil - Magazin haberleri

    "KENDİ GÜZELLİĞİMİ ONUN YÜZÜNDE GÖRÜYORUM"

    Kylie Jenner, "Kızımda ve oğlumda kendi hatlarımı görüyorum ama özellikle kızım Stormi, bana çok benziyor. Kendi güzelliğimi onun yüzünde görüyorum ve bu kendimi daha da çok sevmemi sağlıyor" ifadelerini kullandı.

    Fotoğraflar: Instagram

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