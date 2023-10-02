Kylie Minogue: Epey duygusallaşıyorum

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"NE HEYECAN VERİCİ BİR DÖNEM"



'Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Kylie Minogue, yeni şarkısı 'Padam Padam'ın başarısı hakkında ise, "Bu çok hayat verici ve çok heyecanlıyım. Ne heyecan verici bir dönem..." ifadelerini kullandı.



Fotoğraflar: Depo Photos, AP