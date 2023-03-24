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Normal şartlar altında hiçbir Öz Türkçe kelimenin ilk harfi olarak kullanılmayan l harfi, yabancı dillerden Türkçeye girmiş olan kelimelerde ilk harf olarak görev yapabilmektedir. Peki, l ile başlayan kelimeler hangileridir? L ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar...

L Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde k harfinden sonra, m harfinde ise önce gelen l harfi, kullanım sıklığı açısından derecelendirildiğinde en sık kullanılan harfler arasında yer almaktadır. “Lal” ve “lav” gibi 3 harften meydana gelen kelimelerden “lezzetlendirmek” gibi on beş harften oluşan kelimelere kadar yaklaşık 650 kadar sözcük Türkçede l harfi ile başlamaktadır.

L İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede l harfi ile başlayan ve 4 harfin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş olan kelimelerin sayısı 45’tir. Şimdi gelin, bu kelimelerin neler olduğuna birlikte göz atalım:

laik, lain, laka, lake, lala, lale, lama, lame, lapa, larp, laso, laşe, lata, lava, laza, leçe, leke, lenf, lens, leva, lice, liet, lift, liga, lika, lime, linç, link, lira, lise, liva, lobi, loca, loça, loda, logo, lolo, lort, lota, luti, lutr, lüks, lüle, lima, lome.

L İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

İlk harfi l olan ve 5 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 100’ün üzerindedir. Bu 100’dem fazla kelime arasında öne çıkanları aşağıdaki listemizde bulabilirsiniz:

laçin, laçka, laden, lades, ladik, ladin, lagün, lağım, lahit, lahos, lahza, lakap, lakin, lamba, lamel, lanse, latif, latin, lavaş, lavuk, layık, lazca, lazer, lazım, legal, leğen, lehçe, lehim, levha, levye, leyli, leziz, libre, lider, lifli, likör, liman, limit, limon, linet, lodos, lojik, lokal, lokma, lokum, lonca, lüfer, lügat, lütuf, lüzum.

L İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türk dilinde ilk harfi l olan ve 6 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 90’dur. Bu kelimelerin tamamı şu şekildedir:

laakal, labada, labros, ladini, laedri, lafzen, lahana, lahika, lahuri, lahuti, lakacı, laklak, laktaz, laktoz, laleli, lamacı, lambri, lamise, langur, lantan, lapacı, lapçın, lapina, lastik, latalı, lateks, latife, lavabo, lavman, layiha, lazıme, lazlık, legato, legorn, lehtar, lejant, lejyon, lekeci, lekeli, lektör, lenger, leopar, lerzan, leşçil, leşker, levent, levrek, leylak, leylek, lezyon, lezzet, libero, libido, lignin, likide, limaki, limoni, lineer, linyit, lipari, lipsos, lirizm, lisani, lisans, liseli, lityum, lobici, lohusa, lojman, lokavt, lololo, lombar, lomboz, longoz, lopçuk, lostra, losyon, loşluk, lösemi, lüknet, lüleci, lüleli, lümpen, lüpten, lütfen, lüzuci, lizbon, londra, luanda, lusaka.

L İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede l harfi ile başlayan yaklaşık 8000 kelime bulunmaktadır. Biz de bu kelimelerden birkaç tanesini sizler için seçtik:

Like: Beğenmek

Love: Aşk

Long: Uzun

Live: Yaşamak

Lung: Akciğer

Lose: Kaybetmek

Lost: Kayıp

Logic: Mantık

Limitless: Sınırsız

Lamb: Koyun

Lemonade: Limonata

Land: Toprak, arazi

Lawyer: Avukat

Large: Büyük

Lesson: Ders

Little: Küçük

Liberty: Özgürlük

Likely: Muhtemelen

Lucky: Şanslı

Luck: Şans