SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
La Casa de Papel
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > La Casa de Papel 3. sezon ne zaman başlayacak? La Casa de Papel yeni sezon yayın tarihi belli oldu

La Casa de Papel 3. sezon ne zaman başlayacak? La Casa de Papel yeni sezon yayın tarihi

La Casa de Papel 3. sezon ne zaman başlayacak? sorusu dizi severler tarafından cevap arıyor. Ülkemizde de oldukça sevilen ve takip edilen İspanyol dizisi La Casa de Papel, sezon finalini 23 Kasım'da yayınlamıştı. Bunun üzerine dizinin izleyenleri 3. sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, La Casa de Papel yeni sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel 3. sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?

01.10.2018 - 12:59 | Güncelleme:

La Casa de Papel dizisinin merakla beklenen 3. sezonu hakkında açıklama geldi. Netflix Türkiye, Twitter hesabından La Casa de Papel dizisinin üçüncü sezon duyurusuna ilişkin tanıtım videosu yayınlandı. Yapılan paylaşımda dizinin 3. sezonunun yayın tarihi de verildi. Peki; La Casa de Papel 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İspanya Kraliyet Darphanesi'ne girerek tarihin en büyük soygununu gerçekleştiren 8 kişilik gruptan oluşan ekibin hikayesini ele alan popüler dizi La Casa de Papel'in 3. sezonunu bekleyenlere güzel haberi oyuncular verdi. La Casa de Papel'in 3. sezonu 2019'da ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. 

Yayınlanan videoda dizinin oyuncuları şu açıklamada bulundu:

"Senin de bizimle aynı şeyi beklediğini biliyoruz. Ve bize katılmak isteyen olur mu bilmek istiyoruz. Çünkü tarihin en büyük soygunu henüz bitmedi. 3. kısım geliyor ve sadece Netflix'te. Bu soygunu soluksuz izleyeceksiniz."

LA CASA DE PAPEL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Álex Pina tarafından İspanya’daki Antena 3adlı televizyon kanalı için çekilen bir soygun dizisidir. Dizi 2 Mayıs 2017‘de ilk kez yayınlanmış ve 23 Kasım 2017‘de sona ermiştir. İki sezondan oluşan dizinin ilk sezonunun süreleri yeniden düzenlenerek 9 bölümden 13 bölüme çıkartılmıştır. İkinci sezonu ise 9 bölümden oluşmaktadır. La Casa De Papel 25 Aralık 2017’de Netflix’e eklenmiştir.

La Casa De Papel; Profesör lakaplı gizemli bir adam tarihin en büyük soygununu yapmaya karar verir. İspanya Kraliyet Darphanesi‘ni soyacaklardır. Öncelikle Profesör, yeteneklerine göre kendi uzman olan kişilerden oluşan bir ekip toplar. Ekipte hiç kimse birbirini tanımamaktadır. Ve ilk toplanmada herkese ülkelerin başkent isimlerinden oluşan bir kod adı verilir.

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler. Fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI VE DİZİDEKİ İSİMLERİ

  • Úrsula Corberó – Tokyo
  • Itziar Ituño – Raquel Murillo
  • Álvaro Morte – Profesör
  • Pedro Alonso – Berlin
  • Alba Flores – Nairobi
  • Roberto García Ruiz- Oslo
  • Paco Tous – Moskova
  • Jaime Lorente – Denver
  • Miguel Herrán – Rio
  • Darko Peric – Helsinki
  • Kiti Mánver – Raquel’in Annesi
  • Enrique Arce – Arturo Román
  • María Pedraza – Alison Parker
  • Anna Gras – Mercedes
  • Fernando Soto – Ángel
  • Juan Fernández – Coronel Prieto
  • Fran Morcillo – Pablo
  • Esther Acebo – Mónica Gaztambide
  • Clara Alvarado – Ariadna
  • Mario de la Rosa – Suárez
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X