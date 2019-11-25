Doğan'a ne oldu?

La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? Soruları dizinin severleri tarafından bekleniyor. Peki, konuyla ilgili Netflix'ten açıklama geldi mi?

LA CASA DE PAPEL 4. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa De Papel 4. sezonuyla ilgili henüz Netflix'ten bir açıklama gelmedi.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZONDA NE OLDU?

Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.

Rio yakalanınca çılgına dönen Tokyo, Profesör'den yardım ister. Cüretkâr bir plan kuran ikili, Rio'yu kurtarmak için ekibi yeniden toplar.

Profesör, kardeşinin planını uygulayıp İspanya Merkez Bankasını hedef almak için Martín'i ekibe katar. İlk yapılacak iş, mutlak kaos yaratmaktır.

Tokyo ve Nairobi'nin çabaları şiddetli biçimde ters sonuç verir. Profesör, Berlin'in suyla dolu odadan altını nasıl çalacaklarını açıkladığı anı hatırlar.

Tamayo protokolleri atlayınca Profesör hazırlıksız yakalanır. Bogotá, paniğe kapılan Denver'ı sakinleştirir. Zaman tükenirken Palermo, "Flipper" planını devreye sokar.

Profesör son numarasıyla yetkilileri şoka uğratır. Ancak buna karşılık yeni müfettiş, Raquel'i hedef alır. Palermo ve Nairobi arasında hararetli bir tartışma yaşanır.

Bir ekip, Müfettiş Sierra'nın emriyle İspanya Merkez Bankasına sızmak üzeredir. Tam o anda, Profesör ve Raquel'in Palermo ile olan bağlantısı kesilir.

Tokyo'nun mutluluğu kısa sürer. Ángel, tartışan Raquel ve Profesör'ü yakalamaya yaklaşır. Yetkililer, ihbarlar için milyonlarca dolarlık ödül teklif eder.

Tokyo, dertlerini alkolün yardımıyla unutmaya çalışır. Sierra'nın kişisel taktiklerinin hedefinde Nairobi vardır. Suárez, Raquel'in izini sürmeye devam eder.