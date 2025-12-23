Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalim Duası anlamı ve fazileti nedir, nasıl okunur?

        La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalim Duası anlamı ve fazileti nedir, nasıl okunur?

        İslam'da dualar oldukça önemli bir yer tutar. Dualar, kulun Allah'a yönelişini, pişmanlığını ve teslimiyetini ifade eden en güçlü ibadetler arasında yer alır. Bu dualardan biri olan "La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin" özellikle son dönemde internet üzerinde merak konusu olmuştur. Peki la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin ne anlama gelir? İşte detaylar…

        Giriş: 23.12.2025 - 16:53 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:53
        La İlahe İlla Ente Sübhaneke duası
        La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin, Hz. Yunus’un (a.s.) duası olarak bilinir. Özellikle zor zamanlarda sıkça okunan önemli bir yakarıştır. Manevi derinliği ve anlamı nedeniyle Müslümanlar tarafından tövbe, sıkıntı ve çaresizlik anlarında okunur. Peki la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin anlamı ne? Bu dua nasıl okunur? Detaylar yazının devamında…

        LA İLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİN ANLAMI

        La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin anlamı birçok kişi tarafından merak konusudur. Bu dua, Kur’an-ı Kerim’de Enbiya Suresi 87. ayette yer alır. Hz. Yunus’un balığın karnındayken Allah’a yaptığı yakarışı ifade eder. Duanın Arapça okunuşu şöyledir:

        “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.”

        Türkçe anlamı ise şu şekildedir:

        “Senden başka ilah yoktur. Seni tüm eksikliklerden tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum.”

        Bu dua Allah’ın birliğini kabul etmeyi, O’nu her türlü noksanlıktan uzak tutmayı ve kulun kendi hatasını samimiyetle itiraf etmesini içerir. Bu yönüyle hem tevhid hem tövbe hem de teslimiyet duası olarak kabul edilir.

        LA İLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİN NE ANLAMA GELİR?

        Peki La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin ne anlama gelir? Söz konusu dua, kulun başına gelen sıkıntılar karşısında suçu başkalarında değil önce kendinde aramasını ifade eder. Kişi bu sözlerle Allah’ın kudretini kabul eder. Aynı zamanda kendi aczini ve hatasını da dile getirir. İslam alimlerine göre bu dua, samimi bir kalple okunduğunda Allah’ın rahmetine sığınmayı ve affa yönelmeyi simgeler.

        La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin duası, umutsuzluk anlarında bile Allah’ın yardımından ümit kesilmemesi gerektiğini hatırlatır. Hz. Yunus’un duasının kabul edilmesi İslam aleminde bu sözlerin faziletine işaret eden önemli bir örnek olarak kabul edilir.

        LA İLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİN NASIL OKUNUR?

        La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin nasıl okunur? Bu dua için belirli bir zaman ya da sayı şartı bulunmaz. Ancak genellikle şu durumlarda okunması tavsiye edilir;

        • Tövbe ve istiğfar etmek amacıyla
        • Sıkıntı, darlık ve çaresizlik anlarında
        • Manevi huzur arayışında
        • Dua ve ibadet sonrasında

        Bu duanın abdestli olarak, sakin bir ortamda ve anlamı düşünülerek okunması önemlidir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
