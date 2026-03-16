        Haberler Bilgi Gündem La ilahe illallah vahdehu la şerike leh ne demek? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh anlamı ve fazileti! Arefe günü yapılacak ibadetler

        La ilahe illallah vahdehu la şerike leh ne demek?

        İslam dünyasında sıkça okunan zikir ve dualar arasında yer alan "La ilahe illallah vahdehu la şerike leh" ifadesinin anlamı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Özellikle arefe gününe gelinmesiyle birlikte ibadetlerinde bu zikri tekrar eden Müslümanlar, söz konusu ifadenin Türkçe anlamını ve taşıdığı manevi mesajı merak ediyor. Peki, "Lâ ilâhe illallah vahdehu la şerike leh" ne demek, Türkçe anlamı nedir ve hangi durumlarda okunur? İşte merak edilen anlamı ve detayları

        Giriş: 16.03.2026 - 00:39 Güncelleme:
        İslam’da tevhid inancını ifade eden en önemli sözlerden biri olan “La ilahe illallah vahdehu la şerike leh” ifadesi, Müslümanlar tarafından sıkça okunan zikirler arasında yer alıyor. Günlük ibadetlerde, tesbihlerde ve dualarda yer verilen bu sözün anlamı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, “La ilahe illallah vahdehu la şerike leh” ne demek, Türkçe anlamı nedir? İşte bu anlamlı zikrin ifade ettiği mesaj ve detaylar.

        LA İLAHE İLLALLAHU VAHDEHU LA ŞERİKE LEH NE DEMEK?

        "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh", "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur; O tektir, ortağı yoktur" anlamına gelen, tevhid inancını pekiştiren bir zikirdir. Genellikle devamında "lehu'l mülkü ve lehu'l-hamdu ve huve alâ kulli şey'in kadîr" (Mülk O'nundur, hamd O'nadır, O her şeye kadirdir) şeklinde tamamlanır.

        KULLANIMI

        Genellikle sabah namazlarından sonra, gün içinde veya dualardan önce okunması tavsiye edilen çok faziletli bir zikirdir.

        FAZİLETİ

        Hadis-i şeriflerde bu zikri günde 100 defa okumanın büyük sevap olduğu, günahların bağışlanmasına vesile olacağı ve Allah'ın birliğini tasdik etmenin en güzel yolu olduğu belirtilmiştir.

