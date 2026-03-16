İslam’da tevhid inancını ifade eden en önemli sözlerden biri olan “La ilahe illallah vahdehu la şerike leh” ifadesi, Müslümanlar tarafından sıkça okunan zikirler arasında yer alıyor. Günlük ibadetlerde, tesbihlerde ve dualarda yer verilen bu sözün anlamı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, “La ilahe illallah vahdehu la şerike leh” ne demek, Türkçe anlamı nedir? İşte bu anlamlı zikrin ifade ettiği mesaj ve detaylar.