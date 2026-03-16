La ilahe illallah vahdehu la şerike leh ne demek?
İslam dünyasında sıkça okunan zikir ve dualar arasında yer alan "La ilahe illallah vahdehu la şerike leh" ifadesinin anlamı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Özellikle arefe gününe gelinmesiyle birlikte ibadetlerinde bu zikri tekrar eden Müslümanlar, söz konusu ifadenin Türkçe anlamını ve taşıdığı manevi mesajı merak ediyor. Peki, "Lâ ilâhe illallah vahdehu la şerike leh" ne demek, Türkçe anlamı nedir ve hangi durumlarda okunur? İşte merak edilen anlamı ve detayları
LA İLAHE İLLALLAHU VAHDEHU LA ŞERİKE LEH NE DEMEK?
"La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh", "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur; O tektir, ortağı yoktur" anlamına gelen, tevhid inancını pekiştiren bir zikirdir. Genellikle devamında "lehu'l mülkü ve lehu'l-hamdu ve huve alâ kulli şey'in kadîr" (Mülk O'nundur, hamd O'nadır, O her şeye kadirdir) şeklinde tamamlanır.
KULLANIMI
Genellikle sabah namazlarından sonra, gün içinde veya dualardan önce okunması tavsiye edilen çok faziletli bir zikirdir.