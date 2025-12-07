Habertürk
        Haberler Dünyadan La Toya Jackson sağlığıyla ilgili endişeli mesajlara yanıt verdi - magazin haberleri

        La Toya Jackson sağlığıyla ilgili endişeli mesajlara yanıt verdi

        Son dönemde aşırı zayıfladığı görülen La Toya Jackson, hayranlarının endişe içerikli mesajlarını "Sizi duyuyorum" diye yanıtladı

        Giriş: 07.12.2025 - 14:34 Güncelleme: 07.12.2025 - 14:34
        Endişeli mesajlara yanıt verdi
        La Toya Jackson, aşırı zayıflamış halini gösteren fotoğraflarını hafta başında sosyal medyada paylaşınca hayranlarından endişeli yorum yağdı. 69 yaşındaki şarkıcı, sağlığıyla ilgili endişeli yorumlara yanıt verdi. Bir takipçisi, "Tatlım, iyi olmanı dilerim" yazarken, bir diğeri de; "Dualarımız seninle, çünkü bu, seyrederek büyüdüğüm La Toya Jackson değil" diye belirtti.

        La Toya Jackson, önceki gün yorumlara yanıt verirken; "Sizi duyuyorum, sizi görüyorum, size sevgilerimi gönderiyorum. Şunu söylemek istiyorum: Hafta sonunun tüm pozitifliğiyle tadını çıkarın" ifadesini kullandı.

        La Toya Jackson, geçen ay, açıklamadığı bir rahatsızlığını tedavi ettirmek için doktor muayenesine gittiğini gösteren iki gizemli video paylaşmış; "Tekrar doktora gittim, bu yüzden her şeyin yolunda gitmesini, tüm sonuçların iyi olmasını ve sizin de harika bir gün geçirmenizi umuyorum" mesajını yazmıştı.

        Haziran ayında Daily Mail'e konuşan La Toya Jackson, 1.62 metrelik vücuduyla ilgili endişe duyan hayranlarının, bunun sadece bitki bazlı bir diyet olduğunu bilmeleri gerektiğini söylemişti. Şarkıcı; "Tamamen organik besleniyorum. Yediğim her şeyin organik olduğundan emin oluyorum ve diyetim temel olarak bitkilere dayanıyor. Yani temelde turpgillerden oluşan bir diyete bağlı kalıyorum. Çünkü Tanrı'nın bizim için dünyaya gönderdiği şey bu" demişti. Jackson; brokoli, roka, kara lahana ve lahana gibi turpgillerden oluşan sebzelerin tüketimine ağırlık verdiği bir beslenme planı uyguladığını anlatmıştı.

        La Toya Jackson, zaman zaman tavuk da tükettiğini belirtmişti.

        La Toya Jackson'ın 2018'de çekilen fotoğrafı
        La Toya Jackson'ın 2018'de çekilen fotoğrafı
