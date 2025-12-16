Lady Gaga çalıntı logo davasında mutlu sona çok yakın

Lady Gaga'nın albümüyle aynı adı taşıyan 'Mayhem' kelimesiyle süslenmiş çeşitli ürünler satan Lost International sörf tahtası üreten şirket, Lady Gaga'ya, logonun kendilerininkine çok benzediği gerekçesiyle marka ihlali davası açmıştı. Şirket, son albümünün kapak tasarımının kendi logolarını ihlal ettiğini iddia etmiş ve Mayhem Ball Turnesi için hazırlanan sahne ürünlerinde bu logonun kullanılmasını engellemeye çalışmıştı.

Lady Gaga, 7 Mart'ta çıkardığı 'Mayhem' adlı yedinci stüdyo albümünün kapağında kullanılan logonun çalıntı olduğu iddiasıyla açılan davada zafere çok yakın. Mahkeme, sörf şirketinin ilk talebini reddetti.

Marka ihlali iddialarında kayda değer dayanak olmadığını söyleyen duruşma hakimi, ancak bunun henüz nihai bir karar olmadığını vurguladı. Karar, davanın mahkemeye taşınmasına izin vermeyeceğinin güçlü bir göstergesi niteliği taşıyor.

Lady Gaga'nın avukatı Orin Snyder, mahkeme kararını tam bir zafer olarak nitelendirirken, "Karar, marka hukukunun ifade özgürlüğünü kısıtlamak veya sanatsal ifadeyi engellemek için kullanılamayacağını teyit ediyor. Mahkemenin açık ve kesin kararından dolayı memnunuz" dedi.