Lady Gaga'dan konsere üç saat kala iptal

Lady Gaga, konserin başlamasına sadece üç saat kala Kanada'nın Montreal kentindeki Mayhem Ball Turnesi gösterisini iptal etti.

Grammy ödüllü şarkıcı, dün akşam sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, konserini neden iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. "Bu akşam sahne alamayacağımı ve gösteriyi iptal etmek zorunda kaldığımı üzülerek bildiriyorum" diyen sanatçı, “Son birkaç gündür solunum yolu enfeksiyonuyla mücadele ediyorum. Dinlenmek ve iyileşmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama durumum kötüleşti. Doktorum bugün sahneye çıkmamam konusunda şiddetle uyardı ve dürüst olmak gerekirse, bugün size hak ettiğiniz kalitede bir performans sunabileceğimi sanmıyorum” ifadesini kullandı.

"Bunun ne kadar büyük bir hayal kırıklığı olduğunu biliyorum. Ve sizi hayal kırıklığına uğrattığım için gerçekten çok üzgünüm" diyen Amerikalı şarkıcı, "Orada olmayı ve beni desteklemeyi planlayan herkesten çok özür diliyorum" açıklamasını yaptı.