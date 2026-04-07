        Lady Gaga'dan konsere üç saat kala iptal

        Lady Gaga'dan konsere üç saat kala iptal

        Lady Gaga, konserini neden üç saat kala iptal ettiğini açıklayarak, hayranlarından özür diledi

        Giriş: 07.04.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Konserini üç saat kala iptal etti

        Lady Gaga, konserin başlamasına sadece üç saat kala Kanada'nın Montreal kentindeki Mayhem Ball Turnesi gösterisini iptal etti.

        Grammy ödüllü şarkıcı, dün akşam sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, konserini neden iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. "Bu akşam sahne alamayacağımı ve gösteriyi iptal etmek zorunda kaldığımı üzülerek bildiriyorum" diyen sanatçı, “Son birkaç gündür solunum yolu enfeksiyonuyla mücadele ediyorum. Dinlenmek ve iyileşmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama durumum kötüleşti. Doktorum bugün sahneye çıkmamam konusunda şiddetle uyardı ve dürüst olmak gerekirse, bugün size hak ettiğiniz kalitede bir performans sunabileceğimi sanmıyorum” ifadesini kullandı.

        "Bunun ne kadar büyük bir hayal kırıklığı olduğunu biliyorum. Ve sizi hayal kırıklığına uğrattığım için gerçekten çok üzgünüm" diyen Amerikalı şarkıcı, "Orada olmayı ve beni desteklemeyi planlayan herkesten çok özür diliyorum" açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Akdeniz'in "akciğerleri" koruma altına alınıyor

        Ekosistemi Koruma Derneği (EKOS), Linda & Dauglas ve Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) iş birliğiyle "Lara Kıyılarında Deniz Eriştesi Çayırlarının İzlenmesi, Haritalanması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi" hayata geçirildi. (AA)

        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye'den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Ay'ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!