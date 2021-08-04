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Haberler Dünyadan Lady Gaga morlar içinde! - Magazin haberleri
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Lady Gaga morlar içinde!

Önceki gün bir televizyon programının provasından çıkarken görüntülenen ünlü şarkıcı Lady Gaga, baştan aşağı mor renkli stiliyle meraklı bakışları üzerinde topladı

Lady Gaga morlar içinde! - Magazin haberleri
Morlu Lady Gaga!
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HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, önceki gün New York'ta Radio City Music Hall'da prova çıkışı görüntülendi. Lady Gaga, baştan aşağı morlara büründüğü stiliyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Gaga, tasarımcı Pierpaolo Piccioli’nin Valentino Sonbahar-Kış 2021 koleksiyonu için hazırladığı kıyafetle boy gösterdi. 35 yaşındaki Lady Gaga'nın kıyafetini mor peruk, aynı renk gözlük ve sarı deri eldivenlerle tamamladığı görüldü.

Ayrıca ünlü şarkıcının "MTV Unplugged" adlı programın provasını yaptığı öğrenildi.

DÜNYA TURNEYE HAZIR DEĞİL!

Öte yandan ABD'li ünlü şarkıcı, 6'ncı albümü Chromatica'yı tanıtmak amacıyla geçen yaz gerçekleştirmeyi planladığı ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen konser turnesi Chromatica Ball'ın tekrar ileri bir tarihe alındığını duyurmuştu.

Gaga, bu yaza ertelenen turneye pandemi nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinin henüz hazır olmadığını ifade etmişti. Lady Gaga, konuyla ilgili, "Dünyanın bazı bölgeleri hızla açılmak için hareket ederken, diğerleri henüz hazır değil. Bu nedenle Chromatica Ball konserlerini 2022 yazına ertelemek zorundayız." açıklamasını yapmıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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