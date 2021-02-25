"İLAÇ ALMAM GEREKİYOR"



Öte yandan Gaga, geçtiğimiz aylarda şizofreni ve bipolar hastalıklarında kullanılan bir ilacın kendisine faydalı olduğunu anlatmıştı.



Lady Gaga, konuyla ilgili, "Chromarica albümündeki '911' adlı şarkım antipsikotik ilaç hakkında çünkü beynimin yaptıklarını her zaman kontrol edemiyorum. Bu işlemin ortaya çıkmasını önlemek için ilaç almam gerekiyor" demişti.



"SORUNLARIM OLDUĞUNU BİLİYORUM"



Şarkıcı, sözlerini "Zihinsel sorunlarım olduğunu biliyorum ve bunun bazen beni işlevsiz bir insan haline getirdiğinin de farkındayım" diye sürdürmüştü.