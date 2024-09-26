Lady Gaga ve Joaquin Phoenix 'Joker: İkili Delilik' galasında buluştu
'Joker: İkili Delilik' (Joker: Folie à Deux) filminin başrol oyuncuları Lady Gaga ve Joaquin Phoenix, İngiltere prömiyerinde bir araya geldi. En son eylül ayı başında Venedik Film Festivali'nde görüşen oyuncular, galada hasret giderdi
Lady Gaga ile Joaquin Phoenix, yeni film heyecanını birlikte yaşadı.
'Joker: İkili Delilik' (Joker: Folie à Deux) filminin başrollerini paylaşan ikili, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen galada bir araya geldi.
Cineworld Leicester Square'de İngiltere prömiyeri için buluşan rol arkadaşları, kırmızı halıda kucaklaştı.
Kırmızı bir elbise giyen Lady Gaga, galaya nişanlısı Michael Polansky ile birlikte katıldı.
Lady Gaga ile Joaquin Phoenix'in kırmızı halıdaki buluşmasına, filmin yönetmeni Todd Phillips de katıldı. Üçlü, birlikte poz verdi.
Lady Gaga, kırmızı elbisesinin yanı sıra ilginç makyajıyla da dikkatleri üzerine çekti. 'Joker'in devam filminde Harley Quinn karakterini canlandıran Lady Gaga, karakterinin filmdeki makyajına benzer bir makyaj uygulaması yaptırmıştı.
4 Ekim'de sinemalarda olacak 'Joker: İkili Delilik' (Joker: Folie à Deux) filmi, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker kimliğine bürünen Arthur Fleck’in hayatına odaklanan Joker filminin devam halkası.