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        Lahmacun Tarifi: Evde Pratik Ve Nefis Lahmacun Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Lahmacun, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. İncecik hamuru, kıymalı harcı ve nefis baharatlarıyla damakları şenlendiren bu tarif, evde de kolayca hazırlanabilir. Peki, evde pratik ve nefis lahmacun nasıl yapılır, malzemelere ihtiyaç neler? İşte adım adım lahmacun tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 17:37 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:37
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        Lahmacun Tarifi
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        Lahmacun Tarifi

        Lahmacun, geleneksel olarak taş fırınlarda pişirilse de, evde fırında veya tavada kolaylıkla yapabileceğiniz bir yemektir. Doğru malzemelerle hazırladığınızda restoran tadında bir lezzet elde edebilirsiniz. İşte malzemeler…

        Lahmacun Malzemeleri

        Hamuru İçin:

        - 4 su bardağı un

        - 1 tatlı kaşığı tuz

        - 1 paket instant maya (veya 1 tatlı kaşığı kuru maya)

        - 1,5 su bardağı ılık su

        - 1 yemek kaşığı sıvı yağ

        İç Harcı İçin:

        - 300-400 gram orta yağlı kıyma

        - 2 adet büyük boy domates (rendelenmiş veya doğranmış)

        - 2 adet kuru soğan

        - 2-3 diş sarımsak

        - 2 adet yeşil biber (ince doğranmış)

        - 1 yemek kaşığı domates salçası

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        - 1 yemek kaşığı biber salçası

        - Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

        - 1 çay kaşığı tuz

        - 1 çay kaşığı karabiber

        - 1 çay kaşığı pul biber

        - 1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

        - 1 çay bardağı sıvı yağ

        Lahmacun Yapılışı

        Lahmacun yapımı, hamurun hazırlanması, iç harcın hazırlanması ve pişirme aşamalarından oluşur.

        • Hamurun Hazırlanması

        Unu Karıştırın: Geniş bir yoğurma kabına 4 su bardağı unu eleyerek koyun. Unun ortasını havuz gibi açın.

        Mayayı ve Tuzu Ekleyin: Ortasına instant maya ve tuzu ekleyin.

        Sıvı Malzemeleri Ekleyin: Ilık suyu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Hamur toparlanmaya başladığında sıvı yağı ekleyin.

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        Hamuru Dinlendirin: Yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvam elde ettiğinizde hamuru üzerini örtüp 30-40 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

        • İç Harcın Hazırlanması

        Sebzeleri Hazırlayın: Kuru soğan, sarımsak ve yeşil biberi ince ince doğrayın veya rondodan geçirin.

        Domates ve Maydanozu Ekleyin: Rendelenmiş domates ve ince kıyılmış maydanozu ekleyerek karıştırın.

        Baharatları ve Salçayı Ekleyin: Domates salçası, biber salçası, tuz ve baharatları karışıma ekleyin.

        Kıymayı Ekleyin: Orta yağlı kıymayı sebzeli karışıma ekleyin ve iyice harmanlayın. Karışımın homojen bir yapıya sahip olması için elinizle yoğurabilirsiniz.

        Sıvı Yağı Ekleyin: En son sıvı yağı ekleyerek iç harcı son haline getirin.

        • Lahmacunların Şekillendirilmesi

        Hamuru Bölün: Mayalanan hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın.

        Hamuru Açın: Bezeleri unlanmış tezgâhta ince ve yuvarlak şekilde açın. Hamurun çapı yaklaşık 20-25 cm olmalıdır.

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        İç Harcı Yayın: Açtığınız hamurun üzerine hazırladığınız kıymalı harcı ince bir tabaka halinde yayın. Harcı yayarken bir kaşık veya spatula kullanabilirsiniz.

        • Lahmacunların Pişirilmesi

        Fırında Pişirme: Lahmacunları, önceden ısıtılmış 200 derece fırında, fırın tepsisine yerleştirerek 10-12 dakika pişirin. Üzerinin hafif kızarmış olması yeterlidir.

        Tavada Pişirme: Tavada pişirmek için yapışmaz bir tava kullanabilirsiniz. Tavayı yağlamadan orta ateşte ısıtın ve lahmacunu tavaya yerleştirip kapağını kapatın. Altı hafif kızarana kadar pişirin.

        Lahmacun Yapılışı ve Püf Noktaları

        Lahmacunun lezzetini artırmak ve pişirme sürecinde sorun yaşamamak için şu püf noktalarına dikkat edebilirsiniz:

        Hamurun İnceliği: Hamuru mümkün olduğunca ince açmaya çalışın. İnce hamur, lahmacunun daha çıtır ve lezzetli olmasını sağlar.

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        İç Harcın Dağılımı: Harcı hamurun her yerine eşit şekilde yaymaya özen gösterin. Harcın kalın olması, lahmacunun pişme süresini uzatabilir.

        Pişirme Süresi: Lahmacunu fırında pişiriyorsanız çok uzun süre tutmamaya dikkat edin. Fazla pişirme, hamurun kurumasına neden olabilir.

        Baharatlar ve Salça: Lahmacunun lezzeti için baharatları ve salçayı orantılı kullanın. Damak zevkinize göre baharat miktarını artırabilirsiniz.

        Lahmacunun Yanına Ne Gider?

        Lahmacun, yanına eklenen malzemelerle daha da lezzetli hale gelir. İşte öneriler:

        - Bol Yeşillik: Marul, maydanoz, taze nane ve roka ile lahmacunun yanına hafif bir tat ekleyebilirsiniz.

        - Limon: Taze sıkılmış limon suyu, lahmacunun lezzetini artırır.

        - Ayran: Lahmacunun yanına en çok yakışan içeceklerden biridir.

        - Domates ve Soğan Salatası: Domates, soğan ve sumakla hazırlanmış bir salata ekleyebilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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