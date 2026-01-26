Habertürk
        Lais Moraes: Futbol dünyasında yeni değilim

        Fenerbahçe'nin Göztepe ile berabere kaldığı maçın ardından eleştirilen kaleci Ederson Santana de Moraes'e eşi Lais Moraes destek verdi. Moraes, hem rakip taraftarlara hem de sahte destekçi olduğunu öne sürdüğü sosyal medya kullanıcılarına tepki gösterdi

        Giriş: 26.01.2026 - 20:21 Güncelleme: 26.01.2026 - 20:22
        Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe'nin sahasında, Göztepe ile 1 - 1 berabere kaldığı karşılaşmada, kalesinde gördüğü golün ardından eleştirilerin hedefi olan Ederson Santana de Moraes , bazı taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

        Yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ederson Santana de Moraes'in eşi Lais Moraes, hem eleştirilere hem de kendisine yöneltilen yorumlara yanıt verdi.

        Lais Moraes paylaşımında şu sözlere yer verdi; "Daha önce bir video paylaşmıştım ama hem sahte destekçilere hem de buraya sadece saldırmak için gelen rakip taraftarlara cevap vermek için daha iyi bir videom olduğunu düşünüyorum. Futbol dünyasında yeni değilim, çok nankörlük gördük. Takımın kötü bir dönemde olduğuna inanmıyorum; sonuçta daha yeni bir kupa kazandık. Tek bir maç yüzünden hemen vazgeçiliyor, yargılanıyor ve hakaret ediliyor. Bir sonraki videoyu bekleyin. Unutmayın, Instagram'da ne paylaşacağıma, ne zaman paylaşacağıma ben kararırım."

        Fotoğraflar: Instagram

