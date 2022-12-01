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NBA'de geçtiğimiz günlerde Lakers ile Indiana Pacers karşı karşıya geldi.

Indiana Pacers, son 10 dakikaya 17 sayı geride girdiği Los Angeles Lakers karşılaşmasını, Andrew Nembhard'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 116-115 kazandı.

Maçın önüne geçen ise Indiana'nın galibiyeti değil Lakerslı bir taraftarın orta sahadan bulduğu basket oldu.

Los Angeles Lakers-Indiana Pacers maçını izlemeye gelen bir taraftar, devre arasında yapılan yarışmaya damga vurdu. Yarışmaya daha önceden de katılan taraftar orta sahadan bulduğu basket isabetiyle 25 bin dolar kazanmıştı.