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        Haberler Spor Futbol İspanya Lamine Yamal, 5 yıllık imzayı atıyor! - Futbol Haberleri

        Lamine Yamal, 5 yıllık imzayı atıyor!

        Barcelona, son döneme damga vuran genç yıldızı Lamine Yamal ile 2030 yılına kadar sözleşme uzatmayı hedefliyor. İspanyol futbolcunun da imzaya sıcak baktığı aktarılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 18:19 Güncelleme: 06.05.2025 - 18:19
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        Lamine Yamal, 5 yıllık imzayı atıyor!
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        Dünya futboluna henüz 17 yaşında damga vurmaya başlayan Lamine Yamal için İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

        Kariyerinin başında yaptıklarıyla Lionel Messi ile kıyaslanmaya başlayan genç futbolcu, Barcelona ile yeni sözleşme imzalayacak.

        Diario Sport'un haberine göre; temmuz ayında 18 yaşına girecek olan Lamine Yamal, Katalan ekibiyle sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatacak.

        Bu sezon şu ana kadar Barcelona formasıyla toplamda 50 resmi maçta boy gösteren yıldız oyuncu, 15 gol ve 24 asist yaptı.

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