Lana Del Rey'in neden Alabama'daki bir waffle restoranında çalıştığı bilinmiyor.

5 Şurada Paylaş!









Şarkıcının hayranları sosyal medyada bazı tahminlerde bulundu. Bazıları Lana Del Rey'in yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu ve tanıtım yapmaya çalıştığını öne sürerken bazıları da Del Rey'in bir yeni kariyer yolculuğuna adım atmış olabileceğini düşünüyor.

Fotoğraflar: Mega, AP, Avalon