Lanetli oyuncaklar, karanlık manastırlar ve gerçek vakalardan uyarlanan korku hikâyeleri… The Conjuring evreni on filme ulaştı ve finalini yaptı. Eğer seriyi ilk kez izleyecekseniz ya da baştan hatırlamak istiyorsanız, işte Korku Seansı filmlerinin kronolojik sıralaması...