Lanus - Huracan rakamlar

Lanus ve Huracan, 06 Kasım 2018 Salı günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:00. 7 puanlı Lanus 25. sırada bulunuyor, Huracan 17 puana sahip ve 7. sırada. Lanus, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik form durumunda. Huracan son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 819. İddaa'da Lanus kazanır 2.20, berabere biter 2.60, Huracan kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor.

Lanus son hafta oynanan Independiente maçında 1-1 berabere kaldı.

Huracan ise Belgrano karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Lanus, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Lanus, kendi sahasında 6 gol attı, 10 gol yedi.

Huracan, dış sahada 3 galibiyet, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Huracan 7 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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