Laos Nerede?

Laos nerede sorusu son yıllarda daha çok merak edilmeye başlandı. Laos, Asya kıtasında, Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan bir kara ülkesidir. Yani Laos için denize kıyısı olmayan nadir Güneydoğu Asya ülkelerinden biridir demek yerinde olacaktır. Ülkenin bu özelliği sayesinde bölge farklı bir coğrafi konuma sahip olmuştur. Laous’u mistik ve gizemli kılan etmenlerden biri de ülkenin konumudur. Mekong Nehri boyunca uzanan Laos, doğa harikaları, dağlık arazileri ve otantik kültürüyle dikkat çeker. Ülkenin denize kıyısı olmaması bir dezavantaj gibi algılansa da Laos sahip olduğu Mekong Nehri sayesinde bu açığı kapatmıştır. Konumuyla ilgili detay verecek olursak Laos, Çin’in güneyinde ve Tayland ile Vietnam’ın arasında konumlanmıştır.

REKLAM

Laos Hangi Kıtada?

Laos hangi kıtada yer alır sorusunun net yanıtı Asya kıtasıdır. Daha spesifik şekilde cevap verdiğimizde ise bu ülkenin Güneydoğu Asya bölgesinde konumlandığını söyleyebiliriz. Asya kıtası, yüzölçümü ve nüfus açısından dünyanın en büyük kıtası şeklinde anılır. Bu kıta içinde yer alan Laos, diğer ülkelere göre bölgenin en az gelişmiş ancak buna karşın en doğal ülkelerinden biridir. Öyle ki Laos, hem kültürel hem de coğrafi açıdan sahip olduğu büyük çeşitlilikle ön plana çıkan bir ülkedir. Yaygın olarak Budizm’in benimsendiği Laos, geleneksel Asya kültürünü en iyi biçimde yansıtan ülkelerden biridir. Laos, ayrıca ASEAN yani Güneydoğu Asya Uluslar Birliği üyesi ülkelerinden biridir.