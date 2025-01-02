Kar, bazıları için yolların kapanması, dondurucu soğuklar veya hastalıkların habercisi olarak görülebilir. Fakat çoğu kişi için, kışın en güzel ve en eğlenceli günleridir. Peki kar hakkında neler biliyorsunuz?

KAR HAKKINDA ŞAŞIRTICI BİLGİLER

1. KAR BEYAZ DEĞİLDİR

Kar bulutlardan düşerken veya yerde birikirken beyaz görünebilir, ancak aslında yarı saydamdır. Bunun nedeni karın, aynı zamanda yarı saydam olan minik buz kristallerinden oluşmasıdır.

Işık yarı saydam bir malzemeden geçerken bükülür, bu nedenle ışık bir kar tanesine çarptığında bükülür ve her bir kristalin yüzeyleri ve kusurları tarafından görünür ışık spektrumuna dağıtılır. Bu saçılma , tıpkı bir şeker veya tuz yığınının her bir kristali berrak görünse bile beyaz görünmesine benzer şekilde beyaz ışıkla sonuçlanıyor. REKLAM 2. KAR TANESİNİN YERE ULAŞMASI YAKLAŞIK BİR SAAT SÜRER Kar taneleri saatte 1 km ile 14 km arasında bir hızda oluşabilir. Bu havadaki ortam koşullarına bağlıdır. Kar taneleri düşerken su toplar ve rüzgarın yönü düşüş hızını hızlandırabilir. Kar tanesinin oluştuğu buluttan ayrılıp yere ulaşması yaklaşık bir saat alır.

3. KAR SESİ ETKİLER Yeni düşen kar, ses dalgalarını emer ve her şeye bir kar fırtınasından sonra sessiz, daha sakin bir ambiyans verir. Ancak kar daha sonra erir ve tekrar donarsa, buz ses dalgalarını yansıtarak sesin daha uzağa ve daha net bir şekilde iletilmesini sağlayabilir. 4. KAR TANELERİNİN HER BİRİ FARKLIDIR Kar tanesinin şeklini belirleyen şey etrafını çevreleyen ortam sıcaklığıdır. Sivri ve uzun buz kristalleri -2 derecede oluşurken, sıcaklığın -5'e düşmesi düz, tabak şeklinde kristallere yol açar. Kar tanesi düşerken farklı sıcaklıklara maruz kaldığında kar kristallerinin altı kolu farklı şekillere bürünür.

REKLAM 5. KAR TANELERİ GİDEREK BÜYÜYOR Dünyanın farklı bölgelerinde, çapı 15-30 cm olan dev kar taneleriyle ilgili söylentiler yıllar boyunca ortalıkta dolaşıyor. Yeterli veri olmadığı için bu söylentiler doğrulanamasa da bilim insanları kar tanelerinin bu büyüklüğe ulaşmasının mümkün olduğunu söylüyor. Ancak hava durumu raporlarında kar tanesinin büyüklüğü ölçülmediğinden dev kar taneleri kimsenin dikkatini çekmeden etrafımızda ya da gözden uzak bir yerde o büyüklükte duruyor veya düşerken rüzgarda parçalanıyor olabilir.

6. KAR İÇİN BİRBİRİNDEN FARKLI YÜZLERCE KELİME Eskimoların kar için 50 civarında farklı kelime kullandığına dair iddialar önce yalanlanmış, sonra da doğrulanmıştı. Ama bu sayı İskoçların yanında çok küçük kalıyor. Glasgow Üniversitesi'nden araştırmacılar İskoç dilinde kar ile ilgili 421 terim olduğunu iddia ediyor. 7. KAR OLUŞMASI İÇİN HAVADA POLEN VEYA TOZ OLMASI GEREKİR Bir kar tanesinin oluşumundaki ilk adım, aşırı soğuk bir su damlasının gökyüzündeki bir polen veya toz parçacığının üzerine donmasıdır. Bu bir buz kristali oluşturur. Daha sonra, su buharı yere doğru inerken birincil buz kristalinin üzerinde donar ve kar tanesinin altı yüzünü oluşturan yeni kristaller oluşur.

REKLAM 8. KAR TANELERİNİN ALTI KENARI VARDIR Bir kar tanesi donmuş sudan oluşur, bu yüzden iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomu (H2O) vardır. Su molekülleri V şeklindedir, bu yüzden hizalanıp birlikte donduklarında altıgen bir şekil oluşur. Bir kar tanesine daha fazla su molekülü eklendiğinde, altıgene eşit şekilde eklenirler, böylece şekil değişmez. Bunun yerine, kar tanesi altı kenarını korurken boyut olarak artar.