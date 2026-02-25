Lapid'den 'Büyük İsrail' fikrine destek

İsrail'in Kipa Haber internet sitesine konuşan Lapid, İsrail'in sınırlarının "Tevrat'ta belirtilen sınırlar" kadar genişletilmesi fikrine destek verdiğini açıklayarak, "Büyük İsrail" ideali doğrultusunda sınırların "Irak'a kadar uzanabileceğini" savundu.

Lapid, Huckabee'nin Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğu" yönündeki açıklamasına destek vererek, "Yahudilere büyük, geniş, güçlü bir toprak ve bizler, çocuklarımız ve çocuklarımızın çocukları için güvenli bir sığınak sağlayacak her şeyi destekliyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in sınırlarının ne kadar geniş olması gerektiği sorusuna, "mümkün olduğunca geniş" cevabını veren Lapid, bu konuda "güvenlik, siyaset ve zamanlama gibi unsurların göz önünde bulundurulması gerektiğini" ve İsrail topraklarının Irak'a kadar uzanabileceğini savundu.

Lapid, "Siyonizm Tevrat'a dayanmaktadır, İsrail toprakları üzerindeki yetkimiz kutsal kitaba dayalıdır, İsrail'in Tevrat'taki sınırları çok açıktır. İsrail toprakları üzerindeki mülkiyet tapumuzun Tevrat olduğuna inanıyorum, dolayısıyla sınırlar Tevrat'ın sınırlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.