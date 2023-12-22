Lara Paşalı'dan Selahattin Paşalı'ya: Kalbimi çalan adam
Selahattin Paşalı ile katıldıkları bir ödül töreninde kamera karşısına geçen Lara Paşalı, eşine, "Kalbimi çalan adam" sözleriyle seslendi
Selahattin Paşalı ile Lara Tümer, geçtiğimiz yıl nisanda Bodrum'da evlendi. Çift, ardından temmuz da kızları Pera'ya kavuştu.
Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikili, kamera karşısına geçti. İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan çift, katıldıkları ödül töreni gecesinde objektiflere poz verdi.
"KALBİMİ ÇALAN ADAM"
O anları paylaşan Lara Paşalı, eşine "Kalbimi çalan adam" ifadeleriyle seslendi.
"BEN BU ÇOCUKLA EVLENECEĞİM" DEDİM
Öte yandan uzun yıllardır aşk yaşayan ikiliden Lara Tümer, daha önce takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı. Paşalı ile aynı sınıfta oyunculuk eğitimi aldığını belirten Tümer, şunları söylemişti:
2014 veya 2015 yılıydı. Ben oyunculuk eğitimi alıyordum. Selahattin ile de bir dönem aynı sınıfa denk geldik. Selahattin’i gördüğüm an ben bittim! O zaman dedim ki; 'Ben bu çocukla evleneceğim...'
Fotoğraflar: Instagram