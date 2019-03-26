Larissa Gacemer ile Burak Gacemer'in Finlandiya romantizmi

Giriş: 26.03.2019 - 11:13 | Güncelleme:  

Larissa Gacemer ile manken eşi Burak Gacemer, Finlandiya tatiline çıktı. Çift, tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı

  • 1Larissa Gacemer ile Burak Gacemer'in Finlandiya romantizmi - Magazin haberleri
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    Larissa Gacemer ile manken eşi Burak Gacemer, Finlandiya tatiline çıktı. Kuzey ışıklarını izlemeyi ihmal etmeyen çift, tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. İkilinin tatil pozları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

  • 2Larissa Gacemer ile Burak Gacemer'in Finlandiya romantizmi - Magazin haberleri
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