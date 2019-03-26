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Larissa Gacemer ile manken eşi Burak Gacemer, Finlandiya tatiline çıktı. Kuzey ışıklarını izlemeyi ihmal etmeyen çift, tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. İkilinin tatil pozları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.