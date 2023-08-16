Lars von Trier internetten sevgili arıyor
Dünyaca ünlü Danimarkalı yönetmen Lars von Trier, sosyal medyadan kendisine ilham verecek kız arkadaş aradığını duyurdu
'Karanlıkta Dans', 'Dogville', 'Melankoli', 'İtiraf' gibi pek çok kült yapıma imza atan dünyaca ünlü Danimarkalı yönetmen Lars von Trier, şaşırtan bir ilan verdi.
Lars von Trier, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kendisine bir kız arkadaş / ilham perisi aradığını duyurdu.
"ARDIMDA BİRKAÇ DÜZGÜN FİLM BIRAKMAYI UMUYORUM"
Konuyla alakalı konuşan ünlü yönetmen, "67 yaşındayım. Parkinson, obsesif kompülsif bozukluk ve şu anda kontrollü alkolizmim var. Özetle ardımda birkaç düzgün film bırakmayı umuyorum" dedi.
"KEYİFLİ BİR YOL ARKADAŞI OLABİLECEĞİMİ İDDİA EDİYORUM"
Sözlerini sürdüren Lars von Trier, "Bu, sosyal ağlar hakkında hiçbir fikrimin olmadığı, bir kız arkadaş / ilham perisi aradığım eski moda bir flört ilanı olarak görülmeli. Tüm mızmızlanmalara rağmen, iyi bir günde, doğru partnerle, keyifli bir yol arkadaşı olabileceğimi iddia ediyorum" şeklinde konuştu.
Lars von Trier, videosunun sonuna kendisine ulaşmak isteyenler için kişisel mail adresini de not düştü.
Fotoğraflar: AA, Reuters, Instagram