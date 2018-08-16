LASK Linz Beşiktaş maçına saatler kala nefesler tutuldu. Temsilcimiz Beşiktaş, Avusturya ekibi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma (LASK Linz Beşiktaş) bugün oynanacak. İşte ayrıntılar...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki temsilcimiz Beşiktaş rövanş maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Linzer Stadı'ndaki maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeme ise Vojin Vojinovic olacak.

İstanbul'daki karşılaşmayı Ryan Babel'in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, bu avantajlı skorla rövanşta tur arayacak. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyet veya beraberlikte adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş'ın iki farklı mağlubiyeti halinde ise tur atlayan ekip LASK Linz olacak. Siyah-beyazlılar, tek farklı gollü mağlubiyetlerde dahi turu geçecek.

Beşiktaş ile LASK Linz arasındaki mücadelede üst tura yükselecek takım, play-off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekibin rakibi olacak.

LASK LINZ - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

STAT: Linzer Stadı

HAKEM: Nikola Dabanovic

SAAT: 20:45

16 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'de başlayacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşa henüz belli değil.

LASK LINZ - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

LASK LINZ: Schlager, Pogatez, Ullmann, Ramsebner, Michorl, Trauner, Holland, Rantl, Goiginger, Frieser, Tetteh

TEKNİK DİREKTÖR: Oliver Glasner

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Roco, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, LArin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

BEŞİKTAŞ MAÇA HAZIR

Negredo'dan iddialı mesajBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda LASK Linz ile oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

BURNLEY - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HEYECANI DA YAŞANACAK

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki temsilcimiz Medipol Başakşehir rövanş maçında deplasmanda İngiliz ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.

Turf Moor Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Sahasında oynadığı ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertlileri, deplasmanda alacağı her türlü galibiyet ve gollü beraberlik play-off turuna taşıyacak.

STAT: Turf Moor

HAKEM: Istvan Kovacs

SAAT: 21:45

BURNLEY: Hart, Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor, Walters, Cork, Westwood, Gudmundsson, Hendrick, Barnes

TEKNİK DİREKTÖR: Sean Dyche

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Gökhan, Visca, Napoleoni, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

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