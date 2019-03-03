Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Aydın'ın Didim ilçesinin Menderes Deltası'nda lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu ihbarının ardından bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri 44 düzensiz göçmen yakaladı. Sabah saatlerinde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Didim Menderes deltası açıklarında lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı yapıldı.

6 ÜLKEDEN, 44 GÖÇMEN YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre ihbarın ardından Güney Ege’de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar olay yerine hareket etti. Küçük bir lastik bot içinde 35 Kongo, 1 Gine, 1 Kamerun, 2 Senegal, 1 Uganda ve 4 Somali uyruklu 17 erkek, 21 kadın ve 6 çocuk olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.

YUNANİSTAN'A GEÇECEKLERDİ

Küçük bir lastik bot içinde adeta balık istifi halinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince Didim Limanı’na teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresine teslim edilecekleri öğrenildi.