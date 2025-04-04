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        Haberler Dünyadan Laurence Fishburne: Matrix'e dönmem koşullara bağlı

        Laurence Fishburne: Matrix'e dönmem koşullara bağlı

        Dördüncü 'Matrix' devam filminde rol teklif edilmeyen Laurence Fishburne, seriye yeni film çekilmesi halinde rol alma koşullarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 13:34 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:34
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        "Matrix'e dönmem koşullara bağlı"
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        Laurence Fishburne, 2021'de çekilen devam filmi 'The Matrix Resurrections'daki yokluğunun ardından, orijinal üçlemedeki karakteri Morpheus olarak 'Matrix' serisine geri dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt verdi.

        63 yaşındaki oyuncu, verdiği röportajda; "Koşullara; yani kimler dâhil, senaryo ne kadar iyi yazılmış, bana teklifte bulunup bulunmadıklarına bağlı" dedi. Laurence Fishburne; "Çünkü biliyorsunuz, dördüncü 'Matrix'e hizmetlerimi sundum ve iyi yanıt vermediler. Her ne sebepleyse, bu gerçekleşmedi. Gerçek bu" ifadesini kullandı.

        Laurence Fishburne'ün orijinal üçlemedeki rol arkadaşları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss ise 2021'deki devam filmi dahil tüm filmlerde rol almıştı.

        Laurence Fishburne, dördüncü film için yorumu sorulduğunda, filmin "düşündüğü kadar kötü olmadığını ancak umduğu kadar iyi olmadığını" itiraf etmişti.

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        #keanu reeeves
        #Laurence Fishburne
        #Matrix
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