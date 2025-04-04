Laurence Fishburne: Matrix'e dönmem koşullara bağlı

Laurence Fishburne, 2021'de çekilen devam filmi 'The Matrix Resurrections'daki yokluğunun ardından, orijinal üçlemedeki karakteri Morpheus olarak 'Matrix' serisine geri dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt verdi.

63 yaşındaki oyuncu, verdiği röportajda; "Koşullara; yani kimler dâhil, senaryo ne kadar iyi yazılmış, bana teklifte bulunup bulunmadıklarına bağlı" dedi. Laurence Fishburne; "Çünkü biliyorsunuz, dördüncü 'Matrix'e hizmetlerimi sundum ve iyi yanıt vermediler. Her ne sebepleyse, bu gerçekleşmedi. Gerçek bu" ifadesini kullandı.

Laurence Fishburne'ün orijinal üçlemedeki rol arkadaşları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss ise 2021'deki devam filmi dahil tüm filmlerde rol almıştı.

Laurence Fishburne, dördüncü film için yorumu sorulduğunda, filmin "düşündüğü kadar kötü olmadığını ancak umduğu kadar iyi olmadığını" itiraf etmişti.