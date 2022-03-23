Lavanta çayının faydaları 0:00 / 0:00

Aromatik bitkiler arasında hakkında en çok araştırılan bitkilerden biri lavantadır. Geniş bir yetiştirilme alanına sahip olan lavantanın dağlık alanlarda yetiştirildiği görülmektedir. Hem taze hem de kurutulmuş bir şekilde kullanımı görülen lavanta bitkisi tıbbi alanda da kullanılır.

Lavanta bitkisinin kurutulmuş çay versiyonu da antiseptik bir içerik taşır. Bu yüzden günlük kullanımda da tercih edilir. Lavanta çayı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıkça dile getirilmektedir. Bu da lavanta çayının önemini arttırmaktadır. İşte, lavanta çayı neye iyi gelir? sorusunun merak edilen cevapları.

Lavanta Çayı Faydaları

Lavanta çayının strese iyi geldiği bilinmektedir. Düzenli kullanımda gerginliği almaya yardımcı olur.

Romatizma ağrılarına iyi gelir.

Uyku probleminin azalmasına yardımcı olur.

Depresyona iyi geldiği bilinmektedir.

Sinir sistemine iyi gelir.

Tansiyonu dengeleyici özelliği bulunmaktadır.

Migren ağrılarını azaltabilir.

Mide ve bağırsak sağlığına iyi gelir.

Lavanta çayı iştah açıcı bir özelliğe sahiptir.

Regl düzensizliklerini düzeltmeye yardımcı olur.

Cilt sağlığına iyi gelir. Akne ve sivilcelere karşı cildi iyileştirici özelliği bulunur.

Detoks etkisi bulunur.

Karaciğer sağlığını olumlu yönde destekler.

Temiz saç üzerinde lavanta çayı kullanılırsa saç köklerini besler.

Lavanta Çayı Zararları

Lavanta yağının bazı kişilerde alerjik sorunlara yol açtığı görülebilir. Bu alerjik reaksiyonlar kusma, titreme ve baş dönmesi olarak ortaya çıkabilir.

İştahı açma özelliği olduğu için kilo almayı hızlandırabilir.

Hamilelik ve lohusalık dönemlerinde lavanta çayı tüketiminden uzak durulmalıdır.

Lavanta Çayı Yüze Faydaları

Lavanta bitkisinin içeriği antiseptik bir özellik taşır. Bu yüzden lavanta çayının tüketimi de yüze pek çok olumlu fayda sağlar. Lavanta çayının düzenli tüketilmesi cilt üzerinde meydana gelen döküntü ve kızarıkların iyileşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda yaşa bağlı olarak meydana gelen kırışıkların azalmasına da yardımcı olur.

Lavanta Çayı Mideye Faydaları

Mide sorunları, kişilerin günlük hayatlarını olumsuz etkileyen sağlık sorunlarıdır. Bu yüzden kişiler doğal tedavi yöntemleri ile bu sorunları en aza indirmeye ya da ortadan kaldırmaya çalışır. Halk arasında mide sorunları için kullanımı tercih edilen bitki çaylarından biri de lavanta çayıdır. Lavanta çayı özellikle gaz ve şişkinlik sorunlarına iyi gelir ve hazımsızlığı gidermek için kullanılır. Bunun yanı sıra antiseptik ve anti-mikrobiyal özellikleri ile vücutta meydana gelen iltihaplanmaları bitirir. Bu özelikleri ile midede ve bağırsaklarda var olan sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kasları da besleyici bir özelliği bulunduğu için kas ağrıları ve sancılarını azaltır. Bu özellikleri ile lavanta çayı mide sorunlarına iyi gelir.

Lavanta Çayı Sivilcelere İyi Gelir Mi?

Kadınlar başta olmak üzere erkeklerde cilt sağlığı için doğal, bitkisel tedavi yöntemlerini kullanır. Lavanta çayı da özelikle sivilce tedavisi için kullanımı tercih edilen bir bitkisel çaydır. Lavantanın içeriğinde bulunan antibakteriyel ve anti inflamatuar özellikler sivilcelerin ve aknelerin tedavisinde etkili olabilir. Lavanta çayı içilerek tüketildiği gibi bir pamuk yardımı ile sivilce ve aknelerin üzerinde tonik olarak da kullanılabilir.