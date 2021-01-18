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Lavrov, Batı’nın Navalny’ı bahane ederek kendi içindeki krizi örtmeye çalıştığını savundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus muhalif Aleksey Navalny’ın gözaltına alınmasına ilişkin Batı’nın tepkisini, bu ülkelerin kendi içindeki krizi örtme çabası olarak yorumladı.

Lavrov, Batı’nın Navalny’ı bahane ederek kendi içindeki krizi örtmeye çalıştığını savundu
İHA

Lavrov, 2020 yılını değerlendirdiği çevrim içi basın toplantısı düzenledi.

Rus muhalif Aleksey Navalny’ın tedavi gördüğü Almanya'nın başkenti Berlin’den Rusya'nın başkenti Moskova’ya dönüşünde havaalanında gözaltına alınmasıyla ilgili Batı’nın Navalny'ın serbest kalması çağrılarını değerlendiren Lavrov, bütün açıklamaların birbirinin kopyası olduğunu söyledi.

Lavrov'un sözleri şöyle: "Öyle görünüyor ki, bu olay Batılı politikacılara, liberal kalkınma modelinde meydana gelen derin krizden dikkatleri başka yöne çekmeye imkan veriyor." dedi.

Lavrov, Navalny’ın gözaltına alınmasının kolluk kuvvetlerinin yetkisi dahilinde olduğunu söyleyerek, Rusya yasalarının uygulandığını dile getirdi.

Rus muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya’dan ülkesine dönmüş, Moskova’ya dönüş yolundayken havaalanında bekleyen bazı destekçileri gözaltına alınırken, uçak indikten sonra kendi de gözaltına alınmıştı.

DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ ANLAŞMA ETKİLİ UYGULANIYOR

Dağlık Karabağ ile ilgili 10 Kasım’da yapılan anlaşmanın oldukça etkili bir şekilde yerine getirildiğini aktaran Lavrov, anlaşmanın içerisinde herhangi gizli bir uygulamanın bulunmadığını ifade etti. Dağlık Karabağ’ın Rusya’ya dahil edilmesi ile ilgili iddialara da cevap veren Lavrov, Dağlık Karabağ’daki yapının Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmadığını söyledi.

Rusya’nın böyle bir düşüncesinin bile olmadığını vurgulayan Lavrov, "Bölgedeki bütün sorunlar burada bulunan ülkeler arasında, öncelikle de Azerbaycan ve Ermenistan arasında çözülmelidir. Biz bu bölgede güvenlik, istikrar ve barışın sağlanacağı bir çözümün aranmasına ve bulunmasına yardım etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"RUSYA ABD ASKERLERİNİ SURİYE'DE ÇIKARAMAZ"

Son dönemde ABD askerlerinin Suriye’deki eylemleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya’nın ABD askerlerini Suriye’den çıkaramayacağını söyledi. Lavrov, Suriye’de ABD askerlerinin meşruiyetini tanımasalar da ABD ordusu ile temasları olduğunu belirtti.

Lavrov, "Biz onları oradan çıkaramayız. Onlarla elbette ki çatışmaya girmeyeceğiz. Ama onlar orada ve belli kurallara uymaya çalışarak anlaşmazlıkları çözme konusunda diyalog içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Lavrov, görüşmenin formatının meselelerin çözümü için çok doğru olduğunu dile getirdi.

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