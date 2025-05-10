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        Haberler Spor Futbol İtalya Lazio: 1 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Lazio: 1 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 36. haftasında Juventus, deplasmanda Lazio'yla 1-1 berabere kaldı. 90+6. dakikada Matias Vecino'nun golüne engel olamayarak galibiyeti kaçıran Juventus, haftayı 64 puanla tamamladı. Lazio ise puanını 64'e çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 22:26 Güncelleme: 10.05.2025 - 22:27
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        İtalya Serie A'nın 36. haftasında Juventus, deplasmanda Lazio'ya konuk oldu. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Juventus'u öne geçiren golü 51. dakikada Randal Kolo Muanı kaydetti.

        Konuk ekipte Pierre Kalulu, 60. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

        Lazio, 90+6. dakikada Matias Vecino'nun attığı golle eşitliği sağladı.

        Milli yıldızımız Kenan Yıldız, kırmızı kart cezalısı olduğu için bu maçta Juventus forması giyemedi.

        Bu sonuçla birlikte birlikte hehm Juventus hem Lazio 64 puana yükseldi ve iki takım da Şampiyonlar Ligi yarışında hasar aldı.

        Juventus, gelecek hafta Udinese'yi ağırlayacak. Lazio ise Inter deplasmanına gidecek.

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