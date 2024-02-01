Lazio, Ryan Kent'i istiyor
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Ryan Kent'e İtalyan ekibi Lazio talip oldu.
Fenerbahçe'de sezonun kalan bölümünde kadroda düşünülmeyen Ryan Kent'in talipleri artıyor.
Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği İngiliz futbolcu için sürpriz bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Serie A ekibi Lazio, Kent'i kadrosuna katmak istiyor.
Lazio'nun, İtalya'da transfer döneminin bitmesine saatler kala Kent'i renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.
İtalya'da transfer dönemi bu akşam TSİ 19.00'da sona erecek.