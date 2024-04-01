Lebron James: Ne zaman ne olacağını bilmiyorum

Los Angeles Lakers'ın ve ABD basketbolunun yıldızı Lebron James, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Ne ve ne zaman olacağını bilmiyorum. Emekli olduğumda kapı kapanacak ama daha fazla zamanım kalmadı." ifadelerini kullandı.

Deplasmanda Brooklyn Nets'i 116-104 mağlup ettikleri ve 40 sayı attığı karşılaşmadan sonra röportaj veren James, ""Çok uzun süre değil. Yani bir 21 yıl daha oynamayacağım, orası kesin. Ne ve ne zaman olacağını bilmiyorum. Emekli olduğumda kapı kapanacak ama daha fazla zamanım kalmadı." dedi.

LeBron James, bu sezon 25.4 sayı, 7.3 ribaunt ve 8.1 asist ortalamaları yakaladı.