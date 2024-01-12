Lee Sun-kyun'un ölümünün araştırılması istendi

Lee Sun-kyun'un ölümünden önce "adının lekelendiği" ifade edilen toplantıda, "İlgili yetkilileri, polis soruşturmasında bilgilerin güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını kapsamlı olarak araştırmaya çağırıyoruz" denildi.

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LEE SUN-KYUN HAKKINDA

Lee Sun-kyun, Güney Kore'nin prestijli Ulusal Sanat Üniversitesi'nden mezun oldu. 2001'de ilk kez bir televizyon projesinde yer aldı. Ünü, Bong Joon-ho'nun Parazit filmiyle dünyaya yayıldı. Oscarlı film, küçük, karanlık bir yarı bodrum katında yaşayan yoksul bir Güney Koreli ailenin hikâyesini anlatıyor.

'Parazit', filmi 'En İyi Film' Oscar'ını kazanan ilk Güney Kore yapımı oldu.

Lee Sun-kyun, daha önce uyuşturucu kullanmak suçuyla ifade verdi ve gazetecilere "Yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle ailesinden ve kamuoyundan özür dilerim" demişti. Lee Sun-kyun, evli ve iki çocuk babasıydı.

Fotoğraflar: AP, Avalon