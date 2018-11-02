İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin oyuncuları, helikopter kazasında hayatını kaybeden kulüp sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın cenaze törenine katılmak için Tayland'a gidecek.

Leicester City Kaptanı Jamie Vardy, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, yarın Cardiff City ile yapacakları lig maçının ardından, Vichai Srivaddhanaprabha'nın cenaze törenine katılmak amacıyla Tayland'a gideceklerini söyledi.

Srivaddhanaprabha'nın kulüp için öneminden bahseden Vardy, "Biz, çok iyi ilişkileri olan bir grubuz. Çok büyük bir aileyiz ve bunun en önemli sebebi de Vichai'dir. Cenaze töreninde bulunmamız, bizim için çok önemli." diye konuştu.

Cardiff City maçına tam kadro çıkma kararı aldıklarını belirten Jamie Vardy, "Bu hafta, bizim için çok zorlu geçti. Ama yine de Cardiff deplasmanına gideceğiz ve maça çıkacağız. Çünkü Vichai de böyle olmasını isterdi." ifadelerini kullandı.

Milyarder iş adamının cenaze töreni, yarın akşam Tayland'ın başkenti Bangkok'ta başlayacak. Leicester City'yi yarın konuk edecek Cardiff City'de taraftarların, Srivaddhanaprabha'nın anısına tribünde özel bir pankart açacağı da duyuruldu.

Srivaddhanaprabha'nın özel helikopteri, geçen cumartesi akşamı Leicester City-West Ham United karşılaşmasının ardından havalandıktan hemen sonra, King Power Stadı'nın yanındaki otoparka çakılmıştı. Kaza sırasında Srivaddhanaprabha'nın yanı sıra, pilot dahil 4 kişi daha hayatını kaybetmişti.

Leicester City'yi 2010 yılında 39 milyon sterlin karşılığında satın alan Srivaddhanaprabha, mütevazi bütçeli takımıyla 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşamış ve bu durum, İngiliz basınında "Peri masalının gerçekleşmesi." olarak nitelendirilmişti.

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