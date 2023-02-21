Leiji Matsumoto'nun birçok eseri ülkesinin yanı sıra tüm dünyada da ses getirmişti.



'Galaxy Express 999' ve 'Space Pirate Captain Herlock' gibi eserleri televizyonlarda anime dizisine uyarlanan Matsumoto, 1970'li yıllarda efsaneye dönüşmüştü.