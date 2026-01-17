Habertürk
        Leipzig - Bayern Münih: 1-5 (MAÇ SONUCU)

        Leipzig - Bayern Münih: 1-5 (MAÇ SONUCU)

        Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Bayern Münih, 18. hafta maçında Leipzig'i deplasmanda 5-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. İlk yarıyı geride kapatan Bavyera ekibi, Gnabry, Kane, Tah, Pavlovic ve Olise'nin ikinci devrede attığı gollerle üç puana uzandı. 50 puanlı lider Bayern'in, ligde en yakın takipçisi Dortmund ile arasında 11 puan fark bulunuyor.

        Giriş: 17.01.2026 - 23:00 Güncelleme: 17.01.2026 - 23:33
        Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, sezonun ikinci yarısına çok farklı başladı. Bavyera ekibi, 18. haftada konuk olduğu Leipzig'i 5-1'lik skorla adeta ezip geçti.

        İlk yarıyı eski Göztepeli Romulo'nun golüyle 1-0 yenik kapatan Bayern, ikinci yarıda şov yaptı.

        50'de Gnabry, 67'de Kane, 82'de Tah, 85'te Pavlovic ve 88'de Olise'nin golleriyle 5-1'lik galibiyete uzanan Kompany'nin öğrencileri üst üste 4. galibiyetini elde etti.

        Bayern Münih bu sonuçla puanını 50'ye yükseltti. İkinci sıradaki Dortmund'un ise 39 puanı bulunuyor.

