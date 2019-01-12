İkinci yarıya Fatih Terim yönetiminde Antalya'da hazırlanan ve çalışmalarının bu etabını tamamlayan Galatasaray, RB Leipzig ile Almanya'da hazırlık maçında karşılaşıyor.

RB LEIPZIG: 0 - GALATASARAY: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 17:00

YAYIN: GS TV

STAT: Red Bull Arena

RB LEIPZIG: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Konate, Halstenberg - Demme, Laimer - Sabitzer, Bruma - Poulsen, Werner

GALATASARAY: İsmail, Mariano, Maicon, Donk, Linnes, Badou, Fernando, Yunus, Belhanda, Feghouli, Sinan

YEDEKLER: Muslera, Batuhan, Ahmet, Selçuk, Ömer, Onyekuru, Atalay, Gökay, Mustafa, Ozan, Celil, Muğdat

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.

Galatasaray, Antalya kampındaki tek hazırlık maçında Eskişehirspor ile 3-3 berabere kalmıştı.

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