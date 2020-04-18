Lenfoma nedir? Lenfoma belirtileri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ebru Şallı'nın oğlu Pars lenfoma hastalığı nedeniyle dün akşam hayata gözlerini yumdu. Acı haberin duyurulmasının ardından lenfoma hastalığı ile ilgili ayrıntılar da merak konusu oldu. İşte, lenfoma hastalığı hakkında detaylar...

LENFOMA NEDİR?

Vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir. Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir.

Vücudumuzda bulunan binlerce lenf bezi, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmemizi sağlayan bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Yaşanan enfeksiyonlar sırasında lenf bezleri büyüyor.

Hastalık sona erdiğinde ise yeniden eski boyutlarına dönüyor. Bu durum son derece normal olan bir mekanizmanın göstergesi. Lenfoma meydana geldiğinde, lenfatik sistemin hücreleri olan lenfositler bozuluyor ve çoğalıyor, böylece daha anormal hücreler oluşturuyor.

Lenfomalar temelde Hodgkin ve non-Hodgkin (Hodgkin olmayan) olmak üzere iki grupta incelenir. Her ikisinin de belirtileri benzer olabilmekle beraber, lenfomanın hangi tür olduğuna yapılan tetkiklerde rastlanabilecek bir takım özel hücrelere göre karar verilir.

Tedavi seçeneklerinin belirlenebilmesi açısından lenfomanın hangi tür olduğunun belirlenmesi oldukça önemlidir.

LENFOMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ağrısız, büyüyen ve çoğalan lenf bezleri.

-Sebebi bilinmeyen ateş,

-Açıklanamayan kilo kaybı,

-Rahatsız edici gece terlemesi,

-Sürekli yorgunluk,

-Öksürük, solunum problemi ve göğüs ağrısı,

-Karında şişlik, şişkinlik, dolgunluk hissi veya ağrı,

-Kaşıntı