Leo Dubois, Başakşehir yolunda!

Transfer sezonunun bitmesine saatler kala Galatasaray'da ayrılması planlanan isimlerden Leo Dubois için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Rams Başakşehir, Leo Dubois'in transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Dubois'in maaşının 1.2 milyon eurosunu Galatasaray, 500 bin eurosunu ise Başakşehir karşılayacak. Bu transferde kiralama bedeleninin ise olmaması bekleniyor.

Dubois, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildirdiği kadroda yer almamıştı.

2022-2023 sezonunun başında Lyon'dan Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki Fransız sağ bek, sarı kırmızılı forma ile 28 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.