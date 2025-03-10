Leon Balogun: Mourinho'nun planlarına karşı hazırız

Glasgow Rangers'ın savunma oyuncusu Leon Balogun, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında karşılaşacakları Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

"ÖNCELİĞİMİZ AVRUPA"

Sky Sports'a konuşan Nijeryalı stoper, Fenerbahçe karşısında odaklarını korumaları gerektiğini belirtti:

"İki büyük maçın olduğu önemli bir haftadayız. İlk olarak Fenerbahçe'ye odaklanmalıyız. İstanbul'da harika bir sonuç aldık ama karşımızda Jose Mourinho gibi bir isim ve kaliteli oyuncular var. Bu yüzden işimizin bittiğini düşünmüyoruz."

Hafta sonu Celtic ile oynanacak Old Firm derbisini bir kenara bıraktığını belirten Balogun, "Şu an tek hedefimiz Avrupa'da çeyrek finale yükselmek. Fenerbahçe maçına tamamen odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.