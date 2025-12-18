Leonardo DiCaprio: Ben filmlerimi pek izlemem

Leonardo DiCaprio, rol aldığı filmlerini tekrar tekran izlemekten hoşlanmıyor. 51 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, Variety Dergisi'nde 'Actors on Actors' serisi için oyuncu Jennifer Lawrence ile bir araya geldi.

Jennifer Lawrence - Leonardo DiCaprio

Sohbet sırasında, en beğenilen rollerinden birindeki performansını hiç tekrar izlemediğini açıkladı.

Leonardo DiCaprio, 'Titanic'te başrolü Kate Winslet ile paylaştı.

Jennifer Lawrence'ın, “Titanic’i tekrar izledin mi?” sorusuna Leonardo DiCaprio; “Hayır, izlemedim” diye yanıt verdi.

Lawerence, filmin başrol oyuncusu DiCaprio'ya; “İzlemelisin. Eminim şimdi izleyebilirsin, çok güzel” dedi.

Leonardo DiCaprio, bunun üzerine Jennifer Lawrence'ye; "Filmlerimi pek izlemem, sen izler misin?" sorusunu yöneltti.

"Hayır, Titanic gibi bir şey hiç çekmedim, çekseydim izlerdim" şeklinde cevap veren Jennifer Lawrence; "Bir keresinde çok sarhoşken American Hustle'ı açtım. Kendi kendime, 'Acaba oyunculukta iyi miyim?' diye düşündüm. Filmi açtım ve cevabı hatırlamıyorum" ifadesini kullandı.

Leonardo DiCaprio'nun Kate Winslet ile başrolleri paylaştığı 'Titanic' filmi, dünyanın hatırlamak istemediği türden felaketlerden olan Titanik gemi faciası ekseninde bir aşk hikâyesini konu ediniyor.

James Cameron'un 1997 yapımı filmi, tam 14 dalda Oscar adaylığı aldı ve 'En İyi Film' dâhil 11 ödül kazandı.