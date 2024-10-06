Leonardo DiCaprio kız arkadaşı Vittoria Ceretti'nin ailesiyle kendi ailesini tanıştırdı
Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, bir yıldır aşk yaşadığı İtalyan model Vittoria Ceretti'nin ailesiyle kendi ailesini akşam yemeğinde bir araya getirdi
Hayatına giren kadınlarla kısa süreli ilişkiler yaşamasıyla bilinen Leonardo DiCaprio, İtalyan kız arkadaşı Vittoria Ceretti ile ilişkisini bir ileri boyuta taşıyor. Çünkü sevgilisi ve ailesiyle birlikte dışarıda akşam yemeğine gittiği görüldü.
49 yaşındaki ABD'li oyuncu ve 26 yaşındaki model sevgilisi, İtalya'nın başkenti Roma'daki bir restoranda görüldü.
İkiliye, akşam yemeğinde Vittoria Ceretti'nin annesi Francesca ve Dicaprio'nun üvey babası David Ward eşlik etti.
Ünlü oyuncuyla model sevgilisi, yaklaşık bir senedir aşk yaşıyor. Birlikte sık sık birlikte görüntülenen çiftin ailelelerini tanıştırmaları ve bir araya gelmesi, "İlişkilerini evliliğe mi götürüyorlar?" sorusunu beraberinde getirdi.
Leonardo DiCaprio, daha önce annesi ile kız arkadaşını tanıştırmıştı. Eylül ayında, DiCaprio ve Ceretti, ünlü oyuncunun annesi Irmelin Indenbirken ile Milano'da vakit geçirirken görülmüştü. Çift, Pinacoteca Ambrosiana Müzesi'ni hep birlikte gezmişti.
Leonardo DiCaprio ile Vittoria Ceretti ilk kez Ağustos 2023'te Santa Barbara'da birlikte görülmüş ve ilişki yaşamaya başladıkları öğrenilmişti.
Modelliği 14 yaşından beri yapan ve birçok ünlü markanın yüzü olan Vittoria Ceretti, 2020'de DJ Matteo Milleri ile bir evlilik yaşamıştı.
Leonardo DiCaprio'nun adı da en son Eylül 2022 ve Şubat 2023 arasında ünlü model Gigi Hadid ile anılmıştı.