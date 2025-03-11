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        Haberler Magazin Leonardo DiCaprio'nun, korumaları basını flaşlarla engelledi - Magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio'nun, korumaları basını flaşlarla engelledi

        Leonardo DiCaprio ile sevgilisi Vittoria Ceretti, Paris'te romantik bir gece geçirirken görüntülendi. Ancak DiCaprio'nun korumalarının flaş ışıklarıyla aldığı sıkı önlemler dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 20:16 Güncelleme: 11.03.2025 - 20:22
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        DiCaprio'nun korumalarından flaşlı engelleme
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        Leonardo DiCaprio ile sevgilisi Vittoria Ceretti'nin görüntülenmemesi için sıkı önlem alındı...

        Ağustos 2023'te birlikte görülmelerinden bu yana ilişkilerini dolu dizgin yaşayan Leonardo DiCaprio ile İtalyan model sevgilisi Vittoria Ceretti, Paris Moda Haftası'na katıldı.

        50 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio ile 26 yaşındaki model Vittoria Ceretti, birlikte Paris’te romantik bir gece geçirirken objektiflere yansıdı.

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        Ancak geceye damga vuran detay, Leonardo DiCaprio’nun korumalarının aldığı sıkı önlemler oldu. DiCaprio'nun korumaları, muhabirlerin görüntü almasını engellemek için flaş ışıklarıyla engelleme girişiminde bulundu.

        Fotoğraflar: Avalon, Backgrid UK

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        #Leonardo DiCaprio
        #Vittoria Ceretti
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