Leonardo DiCaprio sevgilisi Camilla Morrone ile İtalya'da tatil yapıyor

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio yeni sevgilisi Camilla Morrone ile tatilin keyfini çıkarıyor. Yıllar yılı beklediği en iyi erkek oyuncu Oscar'ını da sonunda koleksiyonuna katan 43 yaşındaki DiCaprio, bir süredir birlikte olduğu Arjantinli model Camila Morrone ile İtalya'da tatil yapıyor