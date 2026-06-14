Leonardo DiCaprio ve kız arkadaşı Vittoria Ceretti Dünya Kupası kutlamasında
Amerikalı oyuncu Leonardo DiCaprio ve İtalyan sevgilisi Vittoria Ceretti, ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini bir partide kutladı
Giriş: 14 Haziran 2026 - 17:00 Güncelleme:
Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio ve kız arkadaşı Vittoria Ceretti, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında ABD takımının Paraguay'ı yenmesini kutladı. Çift, Los Angeles'taki bir restoranda düzenlenen partiden ayrılırken görüntülendi.
DiCaprio, partide çoğu zaman yaptığı gibi yine yüzünü maskeyle örterek tanınmamaya çalıştı.
Partiye Oscar'lı oyuncunun üvey babası David Ward da katıldı.
51 yaşındaki 'Titanic' yıldızı DiCaprio ve 27 yaşındaki İtalyan model, 2023'ten bu yana birlikte.
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