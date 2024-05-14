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        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio ve Vittoria Ceretti konserde dudak dudağa - mgazin haberleri

        Leonardo DiCaprio ve Vittoria Ceretti konserde dudak dudağa

        Geçen yazdan bu yana birlikte olan Leonardo DiCaprio ile İtalyan model Vittoria Ceretti, Rolling Stones konserinde dudak dudağa görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 12:49 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:49
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        Leonardo DiCaprio ve kız arkadaşı Vittoria Ceretti, hafta sonunda ABD'nin Nevada eyaletinde düzenlenen Rolling Stones konserindeydi.

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        Oscar ödüllü 49 yaşındaki ABD'li oyuncu ile 25 yaşındaki İtalyan model Ceretti, İngiliz rock grubunun Hackney Diamonds adlı turnesinin Nevada ayağına katıldı.

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        Mick Jagger, Ronnie Wood ve Keith Richards'ın sahnede olduğu konserde Dicaprio ve Vittoria çifti zaman zaman dikkatlerini sahneden birbirlerine yöneltti.

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        Çift, konser esnasında dudak dudağa görüntülendi.

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        Allegiant Stadyumu'nda düzenlenen konserde kendini siyah beyzbol şapkasıyla gizlemeye çalışan DiCaprio, paparazzilerin uzaktan görüntü almasına engel olamadı.

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        Çift, DiCaprio'nun Gigi Hadid ile kısa süren ilişkisini bitirmesinin ardından Ağustos 2023'te ilişki yaşamaya başladı.

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        İkili, geçen yıl mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde yapılan 'Dolunay Katilleri' (Killers of the Flower Moon) filminin galasında tanışmıştı.

        Vittoria Ceretti, 2020 ile 2023 yılları arasında İtalya DJ Matteo Milleri ile evliydi.

        #Vittoria Ceretti
        #Leonardo DiCaprio
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