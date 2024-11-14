Leonid meteor yağmuru ne zaman? Leonid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

LEONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Evet, Leonid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilir. Yağmur, dünya genelinde görünür ve genellikle gece saatlerinde, özellikle takımyıldızı olan Leo'yu görebileceğiniz bir konumda, izlenebilir. Türkiye'de özellikle Kasım ortasında, temiz bir gökyüzü ve düşük ışık kirliliği ile gözlemler yapmak en iyi sonuçları verir. Yani, uygun hava koşulları sağlanırsa, Leonid yağmurunu Türkiye'den de izlemek mümkün olacaktır.